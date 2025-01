Kering : Communiqué - Kering et Simon annoncent la vente de The Mall Luxury Outlets

Communiqué_Kering et Simon annoncent la vente de ‘The Mall Luxury Outlets 30 01 25

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



30 janvier 2025

KERING ET SIMON ANNONCENT LA FINALISATION DE LA VENTE DE ‘THE MALL LUXURY OUTLETS’

Kering et Simon® annoncent ce jour la finalisation de la vente de 100% de l’entité The Mall Luxury Outlets, détenue par Kering, à Simon, une société d’investissement immobilier américaine qui détient des centres commerciaux de premier plan, des restaurants et des lieux de divertissement. The Mall, créé en 2001, gère deux destinations d’outlets en Italie, l’un à Leccio, près de Florence, et l’autre à Sanremo, sur la riviera italienne.

Kering recevra en contrepartie de la cession de cet actif non stratégique un montant net d’environ 350 millions d’euros.

Simon, un leader mondial dans la gestion de centres commerciaux, de restaurants et de lieux de divertissement, est idéalement positionné pour assurer la continuité du développement des activités de The Mall.

Les marques de Kering conserveront une présence dans ces deux destinations de shopping haut de gamme, la stratégie de Kering visant à concentrer graduellement sa présence dans les outlets à un nombre limité de destinations très exclusives.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs



Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com

A propos de Simon

Simon® est un fonds de placement immobilier qui détient des centres commerciaux de premier plan, des restaurants, des lieux de divertissement et des lieux multiusages. Simon fait partie du S&P 100 company (Simon Property Group, NYSE: SPG). Nos actifs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie rassemblent des millions de personnes chaque jour et réalisent plusieurs milliards de ventes annuelles.

Contacts

Investisseurs

Tom Ward +1 317 685 7330

Media

Nicole Kennon +1 704 804 1960

