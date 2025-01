Inbanki 2025. aasta finantskalender

AS Inbank kinnitas ettevõtte 2025. majandusaasta finantskalendri, mille kohaselt plaanib Inbank avalikustada informatsiooni ja korraldada aktsionäride üldkoosoleku järgmistel kuupäevadel:

25.02.2025 2024. aasta 4. kvartali ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne

05.03.2025 2024. aasta auditeeritud aastaaruanne

31.03.2025 Aktsionäride üldkoosolek

06.05.2025 1. kvartali vahearuanne

05.08.2025 2. kvartali vahearuanne

05.11.2025 3. kvartali vahearuanne

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6200 kaupmehega on Inbankil 881 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee