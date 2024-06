Quadient étend son réseau ouvert de consignes colis sur de nouveaux sites à forte fréquentation au Japon, en intégrant les consignes de JR East Smart Logistics

Pour la première fois, Quadient étend son réseau avec une nouvelle approche d'intégration de réseaux tiers, soulignant son agilité dans le déploiement d'écosystèmes logistiques ouverts et interopérables

Cette offre élargie améliore l'efficacité logistique, la proximité, la commodité pour les clients et l’empreinte environnementale à travers le vaste réseau ferroviaire japonais

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, Quadient a annoncé aujourd'hui une importante extension de son réseau de casiers ouverts au Japon grâce à un partenariat stratégique avec JR East Smart Logistics Co, Ltd., la branche logistique de la grande compagnie ferroviaire japonaise. Cette collaboration intègre les fonctionnalités avancées de Quadient en matière de livraison et de collecte de colis dans le système multifonctionnel existant de JR East, Multi E-Cube, présent à travers le vaste réseau ferroviaire du Japon. C'est la première fois que Quadient déploie ses fonctionnalités intelligentes sur un réseau tiers de consignes, ce qui souligne sa capacité à déployer un écosystème logistique ouvert et interopérable avec de nouvelles approches.



La plateforme robuste et agile de Quadient assure une intégration transparente entre les systèmes. Les casiers Multi E-Cube font désormais partie du réseau polyvalent et ouvert de Quadient, qui compte près de 7 000 points multi-transporteurs au Japon pour la collecte et la livraison de colis. Cette initiative s'appuie sur la plateforme intelligente de consignes automatiques de Quadient pour offrir une expérience de collecte de colis efficace et conviviale, tout en convertissant des réseaux de consignes déjà existants. En intégrant les systèmes actuels, Quadient réduit considérablement l'impact environnemental et les coûts de mise en place pour offrir plus de services de proximité aux consommateurs dans les gares.

« Nous sommes ravis de nous associer à JR East Smart Logistics dans le cadre de cette nouvelle approche totalement novatrice", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Grâce à la souplesse de notre plateforme logicielle, nous ajoutons ce réseau de casiers existant à notre propre réseau ouvert de consignes, ce qui nous permet d'étendre rapidement nos services dans des zones stratégiques à forte fréquentation. Cette collaboration reflète notre vision d'un grand réseau ouvert et interconnecté qui profitera aux transporteurs, aux utilisateurs finaux et aux sites hébergeurs, tout en respectant l'environnement ».

Les clients e-commerce peuvent désormais sélectionner le point de retrait de leur choix parmi les gares de JR East lors du processus de commande sur les différentes plateformes de vente en ligne qui proposent la livraison en consignes. Une fois leur colis livré dans la consigne choisie, les clients reçoivent une notification automatique avec un code de retrait qui leur permet de récupérer leurs achats en toute sécurité. Le service fonctionne du premier au dernier train de chaque gare, certaines permettant un retrait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Yasushi Ichihara, Président-Directeur Général de JR East Smart Logistics Co, Ltd, a commenté : « Nous assistons à une transformation du rôle des consignes de gare, sous l'effet de l'évolution du commerce électronique et des nouvelles exigences des consommateurs. Au-delà du simple stockage, nous étendons les capacités de nos casiers à la livraison et au retrait de colis, pour garantir des processus de livraison plus efficaces et plus favorables à l'environnement, tout en améliorant le confort quotidien de nos précieux clients dans les gares JR East. Nous nous engageons à favoriser les collaborations avec un large éventail de partenaires commerciaux, mettant à profit les capacités élargies de nos consignes pour faciliter non seulement le stockage et la livraison de marchandises, mais aussi des services innovants tels que la gestion des articles de blanchisserie et la récupération d'achats après les horaires de fermeture des commerces, améliorant ainsi la vie des citoyens et contribuant à un avenir positif. »

Aujourd'hui, 145 unités Multi E-Cube sont installées dans des lieux clés tels que les gares de Tokyo et de Shinjuku, et environ 1 000 unités devraient être déployées d'ici fin 2026.

