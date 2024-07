Quadient et le groupe Punch Pubs s'associent pour améliorer l'accès aux consignes colis au cœur des quartiers britanniques

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, a annoncé aujourd'hui la signature d’un nouveau contrat significatif avec Punch Pubs, une entreprise leader dans le secteur des pubs au Royaume-Uni. Ce nouveau partenariat prévoit le déploiement du réseau ouvert Parcel Pending de Quadient dans 1 261 établissements gérés par Punch Pubs, permettant ainsi aux collectivités locales d’avoir une meilleure accessibilité à un service pratique de livraison et retour de colis en consignes automatiques. Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie de croissance durable, en s'appuyant sur le parc commercial national de Punch Pubs pour apporter aux populations locales des services à forte valeur ajoutée.

L'approche adoptée par Quadient pour sélectionner les meilleurs sites d'implantation repose sur l'analyse détaillée des données des transporteurs partenaires, afin d'identifier les zones présentant des contraintes de livraison et une forte densité de population. Quadient a déjà identifié 400 emplacements privilégiés au sein du réseau de Punch Pubs, avec les premières installations prévues dès le mois d'octobre. Punch Pubs, qui opère une activité de location et de partenariat managérial, bénéficie également du soutien de Quadient pour fournir des informations claires aux gérants de pubs pour une adoption simple et réussie des nouveaux casiers intelligents dans leurs pubs locaux.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Punch Pubs qui nous permet d'étendre notre réseau ouvert de consignes automatiques sur le territoire britannique », a déclaré Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe, Plateforme d’Automatisation des Consignes Colis chez Quadient. « Cette nouvelle collaboration contribuera parfaitement à notre mission, qui consiste à fournir des solutions durables et pensées pour améliorer la vie quotidienne de la communauté. Forts de notre expérience approfondie et de notre technologie reconnue, nous sommes convaincus que cette initiative offrira de nombreux bénéfices aux exploitants de Punch Pubs et à leurs clients, en favorisant le bien-être et la praticité au sein des collectivités ».

« Chez Punch, nous sommes fiers de notre engagement à contribuer positivement à la vie des communautés locales », a déclaré Stephen Radford, Responsable des Etablissements chez Punch Pubs & Co. « Notre partenariat avec Quadient s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance durable et dans notre vocation à jouer un rôle essentiel dans l'économie locale. Grâce à de nouveaux services comme les consignes intelligentes de retrait et de dépôt des colis, nos établissements pourront mieux servir leurs clients, et renforcer leur statut de pôle central d'activités sociales et économiques, et le rôle de nos pubs en tant qu'acteurs clés de l'économie locale ».

En apportant plus de services aux communautés locales, les exploitants de pubs Punch Pubs vont pouvoir bénéficier d'une fréquentation accrue et d'un engagement positif de la part de leurs clients, tandis que les transporteurs gagneront en efficacité, en réduisant la congestion, les délais de livraison et les coûts associés au dernier kilomètre de livraison et de retour. Conçue pour optimiser les espaces et accueillir les livraisons de multiples transporteurs, chaque unité comprendra 50 casiers en moyenne et sera équipée de la Drop Box de Quadient pour accueillir les colis de retour de transporteurs tels qu'Evri et Royal Mail.

Quadient poursuit le déploiement de son réseau ouvert de consignes avec agilité, accélérant actuellement la cadence d'installation et exploitant déjà plus de 1 000 unités dans tout le Royaume-Uni.

