Havila Shipping ASA: Informasjon om utviklingen i selskapets gjeld

Informasjon om utviklingen i selskapets gjeld

Det vises til tidligere meldinger og redegjørelser, senest i delårsrapport for første kvartal 2024, knyttet til avtale om restrukturering av selskapets gjeld.



Innen utgangen av september skal långiverne melde til selskapet om hvorvidt långiverne for det enkelte lån velger

Oppgjør per 31.12.24 eller

Forlengelse av avtalen med ett år til 31.12.25

Et viktig element i långivers vurdering av alternativene er inntjeningen for det enkelte fartøy i perioden fra 01.07.23 til og med 30.06.24.

Resultatet foreligger nå og innebærer mulig overføring til rentebærende gjeld (transje A) fra ikke rentebærende gjeld (transje B) for de fartøyene hvor långiver velger oppgjør per 31.12.24.

Transje A – Rentebærende gjeld

Etter avtalen vil nominell verdi av rentebærende gjeld for de fartøy som selskapet eier utgjøre MNOK 489 ved utgangen av restruktureringsperioden 31.12.24 før ovennevnte overføring fra transje B til transje A.

Dersom samtlige långivere velger oppgjør per 31.12.24 vil inntjeningen i den nevnte 12 måneders perioden medføre at MNOK 180 overføres fra ikke rentebærende gjeld (transje B) til rentebærende gjeld (transje A).

Rentebærende gjeld vil da utgjøre MNOK 669 per 31.12.24.

Selskapet har signert term sheet for refinansiering. Selskapet kan også velge alternative løsninger.

Transje B – ikke rentebærende gjeld

Ikke rentebærende gjeld (transje B) vil etter betaling av terminforfall 30.09.24 samlet utgjøre MNOK 1.319, hvorav MNOK 588 knytter seg til solgte skip.

Gjelden vil bli betjent også per 31.12.24 basert inntjeningen i tredje kvartal 2024. Det endelige størrelsen på ikke rentebærende gjeld er dermed ikke kjent.

Dersom alle långivere velger oppgjør per 31.12.24 vil ikke rentebærende gjeld (transje B) bli redusert med de nevnte MNOK 180 ved overføring til rentebærende gjeld (transje A).

Restbeløpet vil da uavhengig av beløpets størrelse bli konvertert til aksjer tilsvarende 47% av aksjene i selskapet. Havila Holding AS vil da konvertere sitt likviditetslån og opprettholde sin eierandel på 50.96% av selskapet.

Eventuell forlengelse av avtaleperioden

Skulle samtlige långivere forlenge avtalen med ett år, så vil rentebærende gjeld i løpet av 2025 blir nedregulert fra MNOK 489 til MNOK 410.

I det tilfelle vil det ikke bli noen oppjustering av rentebærende gjeld (transje A) ved utløpet av restruktureringsperioden.

Ikke rentebærende gjeld (transje B) vil bli nedbetalt basert på inntjeningen. Resterende ikke rentebærende gjeld vil bli konvertert til aksjer i selskapet per 31.12.25,

men da slik at eierskapet for den gjelden som konverteres reduseres fra 47% tilsvarende den relative reduksjonen i ikke rentebærende gjeld (transje B) gjennom 2025.

En långiver kan velge ulike løsninger for det enkelte skip. I tilfelle vil aksjefordelingen for konvertering av ikke rentebærende gjeld (transje B) bli foretatt per 31.12.24,

og aksjer utstedes til långivere så langt de har valgt det. For de øvrige långiverne vil konverteringen utsettes til 31.12.25.

Havila Holding AS vil i tilfelle konvertere sitt likviditetslån i to omganger for opprettholdelse av eierposisjon.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12