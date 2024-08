Havila Shipping ASA: Resultat av skriftlig avstemming i obligasjonslånene HAVI04 og HAVI07

Det vises til børsmelding sendt 29.08.24

Nordic Trustee har informert selskapet om utfallet av gjennomført skriftlig votering.

Et flertall av eierne i hvert av obligasjonslånene HAVI04 og HAVI07 har stemt i favør av alternativ

oppjustering av rentebærende gjeld ved overføring av ikke rentebærende gjeld i henhold til restruktureringsavtalens bestemmelser.

Beslutningen innebærer at oppjustert rentebærende gjeld gjøres opp per 31.12.24 og at resterende ikke rentebærende gjeld per 31.12.24 konverteres til aksjer i løpet av januar 2025.

Notiser fra Nordic Trustee er vedlagt.

Kontakt:

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

