Quadient étend son partenariat avec DECATHLON FRANCE autour des consignes colis avec plus de magasins et de nouveaux services

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce une nouvelle avancée dans son partenariat avec DECATHLON, marque sportive multi-spécialiste de renommée mondiale. Les deux entreprises confirment le déploiement en France de plus de 140 consignes colis supplémentaires dans les magasins de la marque sur les 12 derniers mois, portant le nombre de magasins équipés à 210 sur le territoire, contre 70 en mai 2022.

Les consignes colis Parcel Pending by Quadient s’appuient sur une technologie avancée de monitoring et de traçabilité en temps réel, basée sur le cloud. Chaque livraison dans un casier déclenche un message automatisé avec un code de retrait sécurisé. En plus de réduire les délais de retrait, la technologie permet au personnel en magasin de se concentrer sur la seule préparation et mise à disposition en une heure des commandes d’articles en stock magasin.

« Le marché de la vente en ligne impose des options de livraison transparentes et efficaces, capables d’enrichir les services proposés aux consommateurs, améliorer la qualité d’accueil et réenchanter l’expérience d’achat en magasin. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec DECATHLON France pour offrir un système de consignes fiables, pratiques et polyvalentes, et qui peuvent désormais accueillir des flux colis plus nombreux en un même point de service », a déclaré Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe, Automatisation des Consignes Colis chez Quadient.

Une enquête menée en France en 2023 auprès des utilisateurs des consignes DECATHLON a révélé un taux de satisfaction client de 96%, témoignant d’une forte adoption de cette technologie au sein de leur réseau. Grâce à Quadient, DECATHLON France ajoute également de nouveaux services multi-transporteurs qui facilitent la vie de ses clients, en offrant une expérience en magasin toujours plus fluide et autonome. En parallèle de l’extension du nombre de magasins équipés, DECATHLON France a aussi commencé à en élargir l'usage pour proposer plus de services. En plus des commandes effectuées sur decathlon.fr, les clients pourront désormais récupérer d'autres achats livrés par les transporteurs partenaires de Quadient dans une sélection de magasins.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

À propos de DECATHLON

Marque de sport multi-spécialiste répondant aux besoins des débutants comme des athlètes de haut niveau, DECATHLON est un fabricant d’articles de sport innovants pour toutes les compétences. Avec plus de 100 000 collaborateurs et 1 700 magasins dans le monde entier, DECATHLON et ses équipes travaillent depuis 1976 pour répondre à une ambition continue : Move people through the wonders of sport (Faire bouger l’Humanité grâce à la magie du sport), pour les aider à être en meilleure santé et plus heureux dans un avenir durable.

Plus d’informations : https://www.decathlon.media/fr_FR/ .

