Havila Shipping ASA: Oppdatering om finansiering og invitasjon til investor møter

Det vises til børsmelding 1. oktober 2024 fra Havila Shipping ASA ("Havila Shipping") hvor det ble informert om långivernes avgjørelser om å enten få oppgjør eller forlenge sine utestående lån under restruktureringsavtalen.

NOK 1,022 millioner av gjelden forfaller 30. desember 2024, hvor NOK 500 millioner skal gjøres opp kontant og NOK 522 millioner skal konverteres til aksjer.

For å refinansiere forfallene 30. desember 2024 har Havila Finans AS, et selskap heleid av Havila Holding AS (50,96% eier i Havila Shipping) gitt Arctic Securities AS mandat om å avholde en serie investormøter. Utstedelse av et nytt 2-års NOK 525 millioner sikret førsteprioritets obligasjonslån vil følge deretter.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli lånt videre til datterselskap av Havila Shipping og brukt til å tilbakebetale kontantdelen av den gjelden som forfaller 30. desember 2024.

Kontkter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 97 706

Denne informasjonen er ansett som innsideinformasjon under Markedsmisbruksforordningen (MAR) og er underlagt krav om offentliggjøring etter Verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen ble publisert av Arne Johan Dale, Finansdirektør i Havila Shipping 9. desember 2024 kl. 07:30