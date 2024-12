Havila Shipping ASA: Vellykket plassering av nytt sikret førsteprioritets obligasjonslån

Havila Shipping ASA ("Havila Shipping") har i dag gjennomført en vellykket plassering av et 2-års sikret førsteprioritets obligasjonslån på NOK 525 millioner.

Obligasjonslånet vil bli utstedt av Havila Finans AS, et selskap heleid av Havila Holding AS (50,96% eier i Havila Shipping) med en kupongrente på 3 måneders NIBOR + 5,00% per år med kvartalsvise rentebetalinger.

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli lånt videre til datterselskap av Havila Shipping og brukt til å tilbakebetale NOK 500 millioner i gjeld som forfaller 30. desember 2024.

Arctic Securities er Tilrettelegger av obligasjonslånet. Advokatfirmaet Wikborg Rein er juridisk rådgiver for Havila Shipping. Advokatfirmaet Selmer er juridisk rådgiver for Tilrettelegger og Nordic Trustee.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12